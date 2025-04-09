6 gün orucunu tutan bir yıl tutmuş gibi sevap kazanıyor! Şevval Orucunun fazileti ve önemi...

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11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız daha var. Şevval ayı. Bu ayda Hz. Peygamber'in (SAV) hiç terk etmediği bir sünnet olan; altı gün oruç tutmak büyük sevap olarak belirtiliyor.

Ramazan Bayramı biter bitmez hemen altı günlük Şevvâl oruçlarının müstehab kılınması, bir taraftan vücudu kademe kademe normal düzenine alıştırmaya vesile olurken, asıl olarak Ramazan’daki oruç rûhâniyetini nâfilelerle devam ettirmenin bir telkinidir. İşte Şevval Orucu hakkındaki Hadis-i Şerif...

Şevval orucunun fazileti hakkındaki Hadis

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 204; Tirmizi, Savm, 53; Ebu Davud, Savm, 58-59) buyurmuştur.

Şevval orucu nasıl tutulur?

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. Ameller niyetlere göredir...