Adana'da çevre skandalı: Boru döşeyip lağımı Kilgen Çayı'na bıraktılar

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan apartmanların fosseptik giderlerinin, Kilgen Çayı'na yönlendirildiği ortaya çıktı.

18 Eylül 2024 tarihinde mahalle içine akan lağım suyunun daha önce geçici olarak baza ile kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

GİDERLERİN ÇAYA BIRAKLIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bölgeye boru döşediği ancak herkesi hayrete düşürecek bir şekilde işi tamamladığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin itirazına rağmen ekiplerin gideri Kilgen Çayı'na bıraktığı ileri sürüldü.

Çaya akan gider nedeniyle pis kokudan ve sinekten balkona çıkamaz hatta uyuyamaz olduklarını belirten vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"KOKUDAN UYUYAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Cafer Ceylan, yıllardır süren soruna çözüm bulunamamasına tepki gösterdi.

Ceylan, şöyle konuştu:

Burası akarken Büyükşehir Belediyesi'ne haber verdik ama kimse ilgilenmedi. Geldiler, boru döşediler, şimdi pislik doğrudan çaya akıyor. Apartmanda kokudan, pislikten, sinekten uyuyamıyoruz. Buna bir çare bulunsun. Çayda ileride turp, ıspanak yıkıyorlar. Bu şekilde devam etmemeli. Pislik içinde yaşıyoruz.

"ZEHİR AKIYOR, ÇÖZÜM YOK"

Mahalle sakini olan bir apartman yöneticisi olan Serhat Aslan ise boru döşeme çalışmaları sırasında itiraz ettiğini ancak ASKİ yetkililerinin 'proje bu' diyerek durumu geçiştirdiğini söyledi.

Aslan, şunları söyledi:

Sadece bizim sitede 35 daire var. 3-4 ay önce sorun giderildi denildi ama değişen bir şey yok. Kanalizasyon kokusundan evimize misafir bile gelemiyor. Buraya döşenen boru doğrudan çaya akıyor. Sinekten, kokudan durulmuyor, resmen zehir akıyor. 8 yıldır böyle. Devamlı gelip bakıyorlar ama çözüm yok. Balkona bile çıkamıyoruz. Burada öğrenci yurdu da var. Yeni bloklar var. Burası küçük bir yer değil, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz.

"SIKINTI YENİ DEĞİL, 8 YILDIR VAR"

Muhtar Sinan Görüş ise sürekli mahalle sakinlerinden şikayet aldıklarına dikkat çekerek, "8 yıldan beri buranın sıkıntısı var. Bundan 3 ay önce yatay delgi olarak çözüm aradılar. Andıl Caddesinde bağlandığı hat küçük geliyor denildi. Çözüm bulunsun istiyoruz." şeklinde konuştu.