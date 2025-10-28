Adana'da diyalize giderken kullandığı motosiklet çalındı: Aile yetkililerden yardım istedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hayatlarını kolaylaştıran araçları dakikalar içerisinde çalındı...

Adana’da dönercilik yapan Yunus Emre Tokay (34) ve eşi Emine Tokay(32), 13 yıl önce evlendi. Evliliğinin ilk yıllarında Yunus Emre Tokay’a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu; iki kez böbrek nakli yapılan Tokay’ın vücudu organları kabul etmedi.

İKİ KEZ NAKİL YAPILDI, VÜCUDU KABUL ETMEDİ

Vücudun böbrekleri kabul etmemesi üzerine diyaliz tedavisine başlandı.

Çift, günlük işlerini kolaylaştırmak ve Yunus Emre Tokay’ın diyaliz tedavisine rahat ulaşabilmesi için motosiklet satın aldı.

MOTOSİKLETLERİNİ BIRAKTIKLARI YERDE BULAMADILAR

19 Ekim’de motosikletlerini Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi’ndeki evlerinin önüne park edip zincirle kilitleyen çift, sabah dışarı çıktıklarında motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Tokay çifti, motosikletin zincirinin kırılarak çalındığını gördü ve durumu polise bildirdi.

''15- 20 DAKİKA UĞRAŞIP KIRMIŞLAR''

Emine Tokay, hırsızların geliş anını anlatarak, “Motosikletimiz gece saatlerinde kilitliyken, 00.30 sıralarında hırsızlar keşif yapmaya başlamış.

Daha sonrasında saat 04.30 olduğunda etrafı kontrol ederek motosikletimizin yanına geliyorlar.

Yaklaşık 15-20 dakika boyunca uğraştıktan sonra kilidi kırıp çalıyorlar.

''NASIL ÇALDIKLARINA ANLAM VEREMEDİK''

Sabah güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra suç duyurusunda bulunduk.

Ekipler, bu kişilerin aynı bölgede bir motosiklet daha çaldığını bize aktardı.

Motosikletimizde direksiyon kilidi, tekerlek kilidi ve alarm sistemi olmasına rağmen nasıl çaldıklarına anlam veremedik.” dedi.

''GÖRENLERİN, DUYANLARIN HABER VERMESİNİ İSTİYORUZ''

Tokay, motosikletin bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, “Eşim diyaliz hastası. Sabah saat 06.00’da tedavi olmak için sağlık kuruluşuna gidiyordu.

Mecbur sabahları gelip beni işime bırakıyordu.

Görenlerin veya duyanların bize haber vermesini istiyoruz.

''HER İŞİMİZDE KULLANIYORDUK''

Elimiz ayağımız motosikletti; eşim tedaviye giderken, çocuklarımızı okuldan alırken ve ben işe gelirken yani her işimizde kullanıyorduk.

Yetkililerden motosikletimizin bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını talep ediyoruz” dedi.