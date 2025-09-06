Adana'da saçlarını siyahlaştırmak isteyen adamın başına gelmeyen kalmadı

Saçlarını siyahlaştırmak isterken sağlığından oldu...

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gözde, saçlarındaki beyazlıkları gidermek için berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı.

ŞAMPUAN SONRASI YÜZÜNDE ALERJİK REAKSİYON OLUŞTU

Gözde, ürünü kullanmadan önce kılavuzdaki talimat doğrultusunda dirseğinde deneme yaptı ve 48 saat boyunca herhangi bir reaksiyon gözlemlemedi.

Ardından saçına ve yüzüne uyguladığı şampuan sonrası yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözde’nin gözü şişti, kafasında yaralar meydana geldi ve yaralar enfekte oldu.

KARAKOLA GİDEREK FİRMA HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan durumun ardından sağlık ocağına başvuran Gözde, doktorun tavsiyesiyle yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.

Üç gün geçmesine rağmen şişlik ve yaralar geçmeyince Gözde, karakola giderek şampuanı üreten firma hakkında şikayetçi oldu.

''GÖZLERİMİ KAYBEDECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM''

Murat Gözde, yaşadıklarını anlatarak, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı.

Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

''BU TARZ ÜRÜNLERE ÇOK KOLAY ULAŞILMAMALI''

Gözde, saçlarında bulunan beyazların da siyahlaşmadığını belirterek, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünlere çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.