Adana'da vefat eden eşinin yerine muhtar seçildi

İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimi, duygusal anlara sahne oldu.

129 seçmenin 100’ü sandık başına giderken, adaylardan biri de 2 ay önce muhtar olan eşini kaybeden Zeynep Yılmaz oldu.

Seçimin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı.

ÖLEN MUHTARIN EŞİ SEÇİMİN GALİBİ OLDU

Muhtar adayı Hümmet Karakurt 25, Seyfullah Yavuz 34, vefat eden muhtarın eşi Zeynep Yılmaz 37 oy aldı.

Ölen muhtarın eşi yeni muhtar seçildi.

2 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETTİ

Muhtar adayı Seyfullah Yavuz, mahallesine hizmet etmek için aday olduğunu ifade ederek, seçim sonrası yorum yapmak istemediğini kaydetti.

Kozan'ın 3. kadın muhtarı seçilen Zeynep Yılmaz ise, eşinin 2 ay önce vefat ettiğini, onun yerine tekrar seçilerek mahallesine yol ve çocuk parkı yapmak istediğini ifade ederek, huzurlu bir seçim geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Saimbeyli ilçesinin Çeralan Mahallesi'nde ise İsmail Kansu, Kadir Türkkal ve Alaattin Yenen’in yarıştığı seçimde Kadir Türkkal muhtar seçildi.