İHA
6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 6 köy riskli alan ilan edildi.
Köylerin yeniden yapılaşmasına imkan olmayınca, ilçe merkezine 208 adet köy evi yapılmaya başlandı.
KÖ EVLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Köy evlerinin yapımı sürerken, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışı köy evlerini beyaza bürüdü. Drone ile görüntülenen köy evleri görsel şölen sundu.
Çelikhan ilçesinde hakim bir tepede sıralı olarak yapılan köy evleri ilçeye ayrı bir güzellik kazandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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