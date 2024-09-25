Adıyaman'da müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Gölbaşı ilçesinde gittiği tantuni işletmesinde yemek yediği sırada boğazında yemek kalan müşterinin, iş yeri çalışanı tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir tantuni işletmesine gelen kalabalık bir grup, hayatının şokunu yaşadı.

Dükkanda yemek yemeye başlayan grup üyelerinden biri, soluk borusuna yemek kaçması sonucu nefessiz kaldı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI

Arkadaşlarının yaptığı müdahaleler yetersiz kalınca durumu fark eden garsonlardan Habip Korkmaz, müşteriye Heimlich manevrasını uygulamaya başladı.

Korkmaz'ın yaptığı müdahaleler sonucunda boğazda kalan yemek lokmasının çıkmasıyla müşteri yeniden nefes almaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Garsonun müdahalesiyle yeniden nefes alan müşteri, çalışanlara teşekkür ederek iş yerinden ayrıldı.

O anlar dükkanın kamerasına yansıdı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşanılan olayı anlatan iş yeri çalışanlarından Doğukan Yetiş, “Dün akşam saatlerinde müşterimiz geldi. O sırada müşterilerimizden biri yemek yerken lokması boğazında kaldı. Yanında bulunan arkadaşlarından biri müdahale etmeye çalıştı, başaramadı. Daha sonra çalışanlarımızdan Habip isimli arkadaşımız Heimlich manevrasıyla müşterimizi kurtardı.” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)