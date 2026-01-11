Adıyamanlı madenciler AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında oy kullandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eti Bakır Adıyaman Maden İşletmesi’nde görev yapan maden işçileri, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan olayları yansıttığı fotoğraflar arasından seçim yaptı.

Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen oylamada işçiler, toplam 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafı dikkatle inceleyerek oylarını kullandı.

HER KATEGORİ İÇİN AYRI KARE SEÇİLDİ

Madenciler, “Gazze: Açlık” özel kategorisinde Ali Jadallah imzalı “Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı” adlı fotoğrafı tercih etti.

“Portre” kategorisinde Cem Genco’nun “Altın değerinde”,

“Haber” kategorisinde ise Burak Akbulut’un “Alaz Atlı” başlıklı karesi öne çıktı.

Spor, çevre ve günlük hayat kareleri de oylandı

İşçiler, “Spor” kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya’nın “Gelenek ailede başlar”,

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Murat Şengül’ün “Ateş kasırgası”,

“Günlük Hayat” kategorisinde ise Sidar Can Eren’in “Süt kuzusu” adlı fotoğrafına oy verdi.

"ZOR ŞARTLARI YANSITAN KARELERİ SEÇTİK"

Maden işçilerinden Osman Aslan, fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, “Karelerin hepsi çok etkileyiciydi. Zorlukları anlatan fotoğrafları tercih ettik. Biz de yer altında zor ve meşakkatli bir iş yapıyoruz. Emek veren tüm ajans muhabirlerine teşekkür ederiz.” dedi.

OYLAMA 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Anadolu Ajansı’nın 2012 yılından bu yana düzenlediği “Yılın Kareleri” oylamasında bu yıl; Haber, Doğal Yaşam ve Çevre, Spor, Günlük Hayat ana kategorilerinin yanı sıra “Gazze: Açlık” ve “Portre” olmak üzere iki özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazılarla dünya genelinden katılıma açık olan oylama, 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar yilinkareleri.aa.com.tr adresi üzerinden devam edecek.