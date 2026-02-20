Afyonkarahisar'da minik ellerden Ramazan bereketi

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi, nesiller arası dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir etkinlikle taçlandı. Çobanlar Halk Eğitimi Merkezi ile Çobanlar Kadın Kültür Evi iş birliğinde düzenlenen “Pide Atölyesi”, Şehit Ekrem Gebece İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

MİNİKLER TEZGAH BAŞINA GEÇTİ

Kadın Kültür Evi’nde devam eden aşçılık kursları kapsamında gerçekleştirilen atölyede ilkokul öğrencileri, usta öğreticiler eşliğinde önlüklerini giyerek hamur yoğurdu. Ramazan’ın simgesi olan pideleri kendi elleriyle hazırlayan çocuklar, hem üretmenin hem de paylaşmanın heyecanını yaşadı.

Hamuru şekillendirip fırına veren minikler, pidelerin pişmesini sabırsızlıkla bekledi. Fırından çıkan sıcacık pideler, çocukların yüzündeki mutluluğu ikiye katladı.

KAPI KAPI DAĞITTILAR

Hazırlanan pideler, paketlenerek ilçedeki yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Öğrenciler, büyüklerini ziyaret ederek pideleri teslim etti ve hayır dualarını aldı.

Etkinlik sayesinde çocuklar, Ramazan’ın yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşayarak öğrenirken, büyükler de miniklerin bu anlamlı jestiyle duygusal anlar yaşadı.

Organizatörler, benzer sosyal sorumluluk etkinlikleriyle hem çocukların kişisel gelişimine katkı sunmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.