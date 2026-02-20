İster pirince, ister bulgura; 1 avuç atın, başka bir zirveye taşıyın...

Ramazan sofraları hem mideye hem de göze hitap etsin isteyenler, alternatif tarifler arayışında.

Klasik tercihlerden ziyade daha farklı dokunuşlar yapmak isteyenler, lezzet detayları araştırıyor.

İftarın klasik yancısı pilav ise bu noktada öne çıkıyor.

Tekdüze görünen bir pilavı farklılaştırmak için saatlerce uğraşmaya gerek yok.

Görüntüsüyle iştah açan, tadıyla şaşırtan bir pilav için mutfakta bulunan basit bir malzeme yeterli olabiliyor.

GARNİTÜR EKLEYİN

İşte bu noktada devreye giren o pratik yöntem, pilava sadece bir avuç garnitür eklemek oluyor.

Bezelye, havuç ve mısırın uyumu sayesinde sade pilav, hem lezzet hem de sunum açısından bambaşka bir seviyeye taşınıyor.

Yemek yaparken lezzet kadar sunuma da önem verenler, bu rengarenk garnitürlü pilavı çok sevecek.

İftar için kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis pirinç pilavı, hem doyurucu hem de çok sevilen bir tarif olacak.