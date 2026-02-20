Isparta'da ölümle burun buruna gelen öğrenciyi öğretmenleri hayata döndürdü

İlk yardım bilgisinin önemi, her gün yaşanan ölümle sonuçlanabilecek olayların, ufak hasarlarla; hatta hasarsız şekilde atlatılmasıyla gözler önüne seriliyor.

Defalarca şahit olduğumuz Heimlich manevrası, bir kez daha hayat kurtardı.

NEFES ALAMAYAN ÖĞRENCİYE, ÖĞRETMENLERİ MÜDAHALE ETTİ

Isparta'daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde teneffüs saatinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı.

Nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, duruma hızla müdahale etti.

HEIMLICH İLE HAYATA TUTUNDU

Öğretmenlerin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunumu, kısa sürede normale döndü.

Olay yerinde sağlık ekiplerine ihtiyaç duyulmadan öğrencinin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen öğrencinin, olayın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı bildirildi.