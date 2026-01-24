Afyonkarahisar'da sokakta karşılaştığı yaralı pelikanı yetkililere teslim etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir genç, uçamayan bir pelikanla karşılaştı. Yerde çırpınan kuşun durumunu fark eden genç, pelikanın kurtarılması için yetkililere haber verdi.

UÇMAYA ÇALIŞTI, HAVALANAMADI

Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan Talha Coşkun, sokakta yürüdüğü sırada büyük bir kuşun defalarca uçmaya çalışmasına rağmen havalanamadığını gördü. Her denemesinde yere düşen kuşun yanına yaklaşan Coşkun, pelikanın yaralı olduğunu fark etti.

YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Pelikanı kontrollü şekilde tutarak güvenli bir noktaya alan Coşkun, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı pelikanı teslim alarak koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin, pelikanın tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı öğrenildi.