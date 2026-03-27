Ağrı’da karlı dağlarda zorlu mesai: Sürüler 'tek sıra' halinde otlaklara götürülüyor

Ağrı’nın yüksek rakımlı mezralarında yaşayan besiciler, mart ayının sonuna gelinmesine rağmen etkisini sürdüren kış şartlarıyla mücadele ediyor. Dağ ve tepelerin hâlâ karla kaplı olduğu bölgede, küçükbaş hayvanlar her gün erken saatlerde beslenebilecekleri alanlara götürülüyor.

Karla kaplı dar patikalardan ilerleyen sürüler, dağların arasındaki geçitlerde tek sıra halinde yürümek zorunda kalıyor.

BAHARIN GECİKMESİ, BESİCİLERİ ZORLUYOR

Bölgede baharın geç gelmesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların yükünü artırıyor. Besiciler, hayvanların beslenebilmesi için gün boyunca yoğun çaba harcarken, kısmen karların eridiği yüksek kesimlerde otlak bulmaya çalışıyor.

Karın arasında ilerleyen yüzlerce hayvandan oluşan sürülerin zorlu yolculuğu ise dron ile havadan görüntülendi.

"MART BİTTİ AMA KAR HALA ERİMEDİ"

Besicilerden Felit Akbaş, bölgede son yılların en sert kışlarından birinin yaşandığını söyledi. Kar kalınlığının hâlâ oldukça fazla olduğunu belirten Akbaş, durumun hayvancılıkla uğraşanlar için ciddi zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mart ayının sonuna gelmemize rağmen karlar erimedi, bu yüzden zor bir dönemden geçiyoruz. En son 1981-1982 yıllarında böyle yoğun kar görmüştük.

"NİSAN SONU ANCAK BAHARI GÖRÜRÜZ"

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 80 santimetreyi aştığını ifade eden Akbaş, çevre illerle arasındaki farkı da şu sözlerle anlattı:

Komşumuz Iğdır’a bakıyorsunuz adeta yaz gibi. Ama burada hâlâ kışın ortasındayız. Hayvanlarımıza sabah ve öğleden sonra yem veriyoruz. Yukarı kesimlerde biraz kar eridiği için sürülerimizi oraya götürüyoruz. Böyle giderse nisan sonu ancak baharı görürüz.

ZORLUĞA RAĞMEN ÜRETİME DEVAM

Bölgedeki besiciler, tüm zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye kararlı. Her gün aynı güzergâhı kullanarak sürülerini otlaklara götüren çobanlar, sert kış şartlarına rağmen hayvanlarını sağlıklı şekilde besleyebilmek için mesailerini sürdürüyor.