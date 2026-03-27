Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Slovakya'yı deplasmanda 4-3 yenen Kosova oldu.

KRİTİK MAÇ SALI GÜNÜ

Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.

Müsabakadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası bileti alacak.

İLK KEZ TÜRKÇE RÖPORTAJ VERDİ

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, Romanya galibiyeti sonrası bir ilke imza atarak ilk kez tamamen Türkçe röportaj verdi.

"KONUŞUNCA GÜLÜYORLAR"

Daha önce Türkçe konuşması için yapılan şakalara "Biliyorum ama konuşunca gülüyorlar" diyerek karşılık veren Kenan Yıldız, bu kez çekingenliğini geride bıraktı.

Genç futbolcunun telaffuzu ve Türkçe konuşma çabası futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, röportajı sosyal medyada da ilgi gördü.