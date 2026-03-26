Vazoda gül bakımı: Haftalarca taze kalmasının sırrı buymuş

Evlerin havasını bir anda değiştiren kesme çiçeklerin ömrü genellikle birkaç günle sınırlı kalıyor.

Ancak uzmanlar, çiçekçilerin sır gibi sakladığı o yöntemi paylaştı.

Sadece temiz su ve doğru konumlandırma yetmiyor, vazonun içine ekleyeceğiniz bir malzeme çiçeklerin raf ömrünü iki katına çıkarıyor.

BUKETLERİ DAHA UZUN SÜRE TAZE TUTUYOR

Uzmanlar, özellikle buketlerin vazoya konmadan önce saplarının eğik şekilde kesilmesinin su emilimini artırdığını vurgularken, şeker ve sirke karışımının ise çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yapılan önerilere göre, çiçek suyuna eklenecek az miktarda şeker enerji kaynağı görevi görürken, sirke bakterilerin oluşumunu engelleyerek suyun temiz kalmasını sağlıyor. Bu sayede çiçekler suyu daha verimli kullanabiliyor ve solma süresi gecikiyor.

Ayrıca limon suyu ve tuz gibi evde kolayca bulunabilen malzemelerin de benzer etki gösteriyor.