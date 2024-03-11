Ali Erbaş: Gazze’de sadece Gazzeliler değil, insanlık ölüyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'de insanlığın öldüğünü, hiçbir şey yapılamasa da insanların kalben bu zulme nefret duymaları gerektiğni belirtti.

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ensonhaber.com

İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'a buruk giriyor.

Gazze, 7 Ekim'den beri İsrail saldırıları altında kan kaybediyor.

İsrail'in Ramazan'da saldırılarını devam ettirip ettirmeyeceği tartışılırken, uluslararası toplum ne yazık ki birlikte hareket edemiyor.

Diyanet TV'de sahur programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'deki soykırımın bir an önde durdurulması gerektiğini, bunun için de sadece Müslümanların değil, bu zulme karşı olan tüm toplumların birlikte hareket etmelerinin luzumuna vurgu yaptı.

"Hiç ara vermeden, dünyanın dikkatini Gazze'ye çekmeye çalışıyoruz"

Ali Erbaş'ın açıklamaları şöyle:

Gazze'de şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralı olan binlerce kardeşimiz var. Belki hala göçük altında, zalim, katil İsrail'in bombaları altında yıkılan binaların enkazında belki halen cenazeler var. Sayıları ne kadar, bilemiyoruz. 30 binden fazla insan hayatını kaybetti.



Büyük bir dram, büyük bir zulüm yaşanıyor. Dünyanın gözü önünde bir katliam yapılıyor. Artık dünyanın buna dur demesi lazım. İnsanlık ölüyor. Gazze'de sadece Gazzeliler değil insanlık ölüyor. Bir katliam, soykırım yaşanıyor. Bunu biz, 7 Ekim'den beri neredeyse hiç ara vermeden, hutbelerimizde vaazlarımızda 90 bin camimizde dualar yaparak dile getirdik. Dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyoruz.

"Dünyanın neresinde zulüm varsa, karşısında olmalıyız"