Kadir Gecesi okunan "Leylet'il Kadr" duası: Okunuşu ve anlamı

Ramazan ayının en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir.

-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak müjdelenen bu mübarek gece, ibadet ve dualarla ihya edilir.

Ramazan’ın son günlerine yaklaşılırken birçok kişi Kadir Gecesi’nde okunacak duaları ve sureleri araştırmaya başladı.

Özellikle bu gecede en çok okunan surelerden biri olan Kadir Suresi’nin okunuşu ve anlamı merak ediliyor.

İşte Kadir Gecesi’nde okunabilecek dua ve Kadir Suresi’nin Türkçesi...

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr.

Leyletül kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emr.

Selâmun hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

O gece melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her iş için iner dururlar.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.