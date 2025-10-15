Almanya’dan Kudüs'e faytonla barış yolculuğu

Almanya merkezli Friedensglocken (Barış Çanları) Derneği üyeleri, dünya barışına dikkat çekmek için çıktıkları 4 bin 800 kilometrelik fayton yolculuğunda Konya’nın Ilgın ilçesine ulaştı.

"HERKESLE BARIŞIN PEŞİNDEN GİDİN"

Faytonlarının üzerinde Almanca “Jagt dem Frieden nach mit jedermann” (Herkesle barışın peşinden gidin) yazılı tabelayla yol alan Heinz Bley, Friedrich Gerenche ve Azerbaycan asıllı Alman vatandaşı Abdulla Hacı, barış ve dostluk mesajını farklı kültürlerle paylaşmayı hedefliyor.

Almanya’dan başlayan yolculukta ekip; Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden geçerek Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

TÜRKİYE ROTASI: EDİRNE'DEN ILGIN'A

Barış konvoyu, Türkiye’de Edirne, İstanbul ve Ankara güzergahını izledi. Ekip, son olarak Akşehir ve Ilgın ilçelerinde mola verdi. Üçlü, yol boyunca gördükleri ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"DÜNYANIN BARIŞA İHTİYACI VAR"

Ekip lideri Heinz Bley, yolculuk sırasında Mısır’daki Şarm el-Şeyh Barış Zirvesini takip ettiğini belirterek, Gazze’deki ateşkesten dolayı mutlu olduklarını söyledi:

“Biz zaten bu yolculuğa barış için çıktık. Artık ateşkes sağlandı, çok mutluyuz. Avrupa’da insanlar barışın değerini anladı. Amacımız 25 Ocak’ta Kudüs’e ulaşmak.”

"SAVAŞLARIN YIKIMINA DİKKAT ÇEKİYORUZ"

Ekipten Friedrich Gerenche, yolculuklarının 8 Mayıs’ta, Almanya’nın II. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisinin 80. yılında başladığını hatırlattı:

Barışı insanlara ulaştırmak, savaşların yıkıcılığını hatırlatmak istedik. Türkiye’de gördüğümüz ilgi muhteşemdi. İnsanlar bize yemek ve ikramda bulunuyor. Türkiye’yi çok sevdik.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİK"

Azerbaycan kökenli aktivist Abdulla Hacı, dernek üyelerinin bir kısmının Yunanistan üzerinden ilerlediğini, kendilerinin ise Türkiye rotasını seçtiğini ifade etti:

“Günlük 30-40 kilometre yol alıyoruz. Geçtiğimiz her yerde insanlarla tanıştık. Türkiye’yi çok sevdik. Diğer ekibimiz bizim tempomuza yetişemiyor, bizi kıskanıyor.”