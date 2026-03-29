Amasya’da 50 yıldır iğne ve iplikle hayatını sürdüren usta: 'Ben Ermeni asıllı bir Türk milliyetçisiyim'

Amasya’nın Bakırcılar Sokağı’nda elinde iğne ve iplikle 50 yıldır ayakkabı, çanta ve terlik tamiri yapan Faruk Altınoğlu, kentin son Ermeni asıllı ustalarından biri olarak biliniyor. 72 yaşındaki usta, dedesinden kalan ahşap evde Türk eşiyle birlikte yaşıyor ve her gün tezgahının başında mesleğini sürdürüyor:

Babamın, annemin, babaannemin mezarı burada. Bu ülkenin ekmeğini yiyip de bu ülkeyi sevmemek mümkün değil. Ben Ermeni asıllı bir Türk milliyetçisiyim. Ülkemi seviyorum. Başka yerde yaşayamam.

GÖYNÜCEK'E 25 YILDIR HER HAFTA YOLCULUK

Severek yaptığı mesleğini 25 yılı aşkın süredir haftada bir gün, şehir merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Göynücek ilçesinde sürdüren Altınoğlu, “İğne, tığ ve iplikle eski ayakkabıları, çantaları, terlikleri dikiyorum. Cüzi bir para da kazansam bana yetiyor. Belgeselimi çektiler, çok onurlandım” şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ GELİŞMELERE TEPKİLİ

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri de yakından takip eden Altınoğlu, “Gazze ve İran’daki olayları yapanları şiddetle kınıyorum. Trump olsun, Netanyahu olsun. Kim bir topluma zarar veriyorsa karşısındayım” ifadelerini kullandı.

"SON TANIK" BELGESELİ HAYATINI ANLATIYOR

Altınoğlu’nun yaşam öyküsü, ‘Son Tanık’ adlı belgeselde işlendi. Belgeselin yönetmeni Serdar Çolak, “Belgeselde Faruk Bey’in Türklerle olan kardeşliğini ve samimi ilişkilerini anlattık. Göynücek’e her Perşembe günü gidip ayakkabı tamiri yapıyor ve halkla ilişkileri çok güzel” dedi.

Altınoğlu’nun hem meslek hayatı hem de memleketine bağlılığı, belgesel aracılığıyla ölümsüzleştirildi.