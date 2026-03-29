Tekirdağ’da soyadları 1’den 9’a 'Elma' ile sıralanan köy: Ballıhoca

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer alan Ballıhoca köyü, Türkiye’de nadir rastlanan bir soyadı dizilimine sahip. Köyde yaşayan bazı ailelerin soyadları, “Birelma, İkielma, Üçelma, Dörtelma, Beşelma, Altıelma, Yedielma, Sekizelma ve Dokuzelma” şeklinde sıralanıyor. Bu sıra, köyün tarihine ışık tutuyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GÖÇ VE SOYADI KANUNU'NUN ETKİSİ

Köy halkının bir kısmı, 1935 yılında Kırım’daki Beşelma bölgesinden Türkiye’ye göç etmiş. 1934 yılında yürürlüğe giren Soyadı Kanunu sonrasında köye yerleşen ailelere bir yıl içinde soyadları verilmiş.

İddiaya göre, en yaşlı aileye “Birelma”, diğerlerine yaş sırasına göre “İkielma”, “Üçelma” diye devam edilerek “Dokuzelma”ya kadar sıralama yapılmış. Böylece aileler arasında tartışma çıkmadan pratik bir çözüm sağlanmış.

KÖYDE "ELMA" SOYADLARININ KÖKENİ

81 yaşındaki Nazım Dörtelma, olayın detayını şöyle aktardı:

Romanya’da pek elma yokmuş. Tatarcada ‘alma’ diyormuşlar. Nüfus memuru soyadını vermekte zorlanınca yaş sırasına göre Elma soyadlarını vermiş. Birelma, İkielma, Üçelma… Dokuzelma’ya kadar akraba aileler burada yaşamış.

ZAMANLAR GÖÇLER ARTTI

Köy muhtarı Şaban Topçuoğlu, yıllar içinde göçlerin artmasıyla soyadı sahiplerinin çoğunun köyü terk ettiğini belirterek,"Eskiden bütün Elma soyadları buradaymış. Şimdi sadece iki-üç hane kaldı. Geri kalanlar il dışına göç etti" dedi.