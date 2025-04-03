Ankara’da özel bireyler için serada renkli buluşma

İHA

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren sera, özel gereksinimli bireyleri ağırladı.

Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden katılan bireylere çiçek dikimi öğretilerek bitkiler tanıtıldı.

Ziraat mühendislerinin rehberlik ettiği etkinlikte, özel bireyler kendilerine hediye edilen çiçekleri saksılara dikerek evlerine götürdü.

"SOSYAL HAYATA KATILMALARI ŞART"

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek için belediye olarak tüm imkanları sunduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şu ifadeleri kullandı: