Ankara’da özel bireyler için serada renkli buluşma

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren sera, özel gereksinimli bireyleri ağırladı.
Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden katılan bireylere çiçek dikimi öğretilerek bitkiler tanıtıldı.
Ziraat mühendislerinin rehberlik ettiği etkinlikte, özel bireyler kendilerine hediye edilen çiçekleri saksılara dikerek evlerine götürdü.
"SOSYAL HAYATA KATILMALARI ŞART"
Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek için belediye olarak tüm imkanları sunduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şu ifadeleri kullandı:
Özel gereksinimli bireylerimiz başımızın tacıdır. Onların sosyal hayata katılmaları şart. Bu noktada, engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere açtığımız Engelli Müdürlüğümüz hizmetlerine başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimi kucaklayan hizmet ve projelerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz.
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