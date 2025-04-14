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İHA

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan Zilan Özdemir, genç yaşında başladığı işiyle çevresindekileri hem korkutuyor hem de kendine hayran bırakıyor.

16 yaşındayken mavi akrep yetiştirmeye karar veren ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 2 yıl içerisinde gerekli izinleri ve sertifikaları alan Özdemir, odasını adeta akrep çiftliğine çevirdi.

HER HAFTA ZEHİRLERİNİ SAĞIP İÇİYOR

Genç kız, 18 yaşına geldiğinde 3 bin adete ulaştırdığı mavi akrebi küçük bir odada bir araya getirdi.

Özdemir, özellikle kanser tedavisi ve nörolojik hastalıklar için umut vadeden akrep zehrini her hafta sağarak tüketiyor.

"KANSER TEDAVİSİ İÇİN KULLANILIYOR"

İHA muhabirine, YouTube'da gezerken Harran Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalardan etkilendiğini söyleyen Özdemir, "Kanser tedavisi için kullanılıyor akrep zehri. Araştırmaya devam ederek Küba'da yapıldığını öğrendim. Sonra akrebin ülkesi Mezopotamya olmasından dolayı neden Türkiye'de yapmadığımızı düşündüm. Ailem ile konuştum. İnanılmaz destekçi oldular." dedi.

"UV IŞIĞI ALTINDA PARLIYORLAR"

Mezopotamya'da yaygın olan kara akrep, ultraviyole ışık altında mavi renkte parladığı için "mavi akrep" olarak adlandırılıyor. Özdemir, şu anda iki tür yetiştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bakımları belirli bir sıcaklıkta olmaları gerekiyor. Yaklaşık 12 ila 27 derece arasında mavi akrep ve sarı akrebe göre değişiyor. Bizde iki tür var. Sarı ve mavi akrep. Gübreli toprak kullanıyoruz.

Ahır kısmında oldukları için daha konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz onlara. Sularını haftada bir veriyoruz. Çok su içmiyorlar. Canlı yem veriyoruz. Hamam böceği ve çekirge gibi yemler veriyoruz ve kendileri avlayarak öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"TEK ZORLUĞU ÖLÜYOR OLMALARI"

İşe başladığında oldukça korktuğunu ifade eden Özdemir, "Akreplerle sürekli iç içesin. Zehri ayrıyeten biz kendimiz üretip yiyoruz. 3 bin tane akrebin arasında olmak korkutucu. Bir süre sonra alışıyorsun. Tek zorluğu onların ölüyor olması. Öldüklerini gördüğümde elime alamıyorum. Onun dışında hiçbir zorluğu yok." diye konuştu.

Akreplerin bulunduğu odaların özel koşullarda olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Tavanın yüksek olması gerekiyor. Şehir merkezinden uzak bir yeri tercih ettik. Şehir merkezinde 3 metrelik bir yükseklik ayarlayamadık. Akreplerin kaçamayacağı şekilde yerlerin fayans ile düzenlenmesi gerekiyor. Deprem riskine karşı akreplerin hiçbir şekilde odadan çıkamaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"AKREP ZEHRİ AKCİĞERDEKİ LEKEYİ GEÇİREBİLİYOR"

Bilime katkıda bulunmak istediklerini aktaran Özdemir, "Kanser tedavi edilebiliyor ama çok daha fazla şey tedavi edilebiliyor. Kendimiz deneyip gördük. Akciğerdeki lekeyi dahi geçirebiliyor." ifadesini kullandı.

ZEHRİ KÜP ŞEKERE DAMLATIP YİYORLAR

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler haftada bir defa olacak şekilde akrep zehrini sağıp, küp şekerin üzerine damlatıp yiyoruz. Böylesi daha faydalı. İlerleyen zamanlarda iki haftada bir, üç haftada bir, son zamanlarda da ayda bire düşürüyoruz. Kanser, kanser türevleri, sinir sistemindeki bozukluklar, beyin ve bağırsak florası gibi bunları tedavi ediyor."

TÜRKİYE'DE AKREP YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye'de akrep üretim tesisi kurma süreci, bir dizi yerel ve ulusal düzenlemeye, izinlere ve denetimlere tabi olarak yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik sonrası gelişen süreçte, bu tesislerin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Tesis kuruluş izinleri, ‘akrep tesisi teknik şartlar' çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Proje dosyası üzerinde yapılan değerlendirme sonucu Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce ‘proje uygunluk görüşü' veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar Şanlıurfa, Konya, Elazığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin başta olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden ‘proje uygunluk görüşü' verildi.