Antalya'da mezarlıkta uyuştucu satışına gece görüşlü kamera sistemiyle önlem alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ismi uyuşturucu kullanımı ve satışı ile anılan Yeşildere Mahallesi'nde aldığı tedbirler ve yaptığı sıkı denetimler sonucu madde kullanan şahıslar son dönemlerde uyuşturucu kullanımı için mahalle mezarlığına yöneldi.

Bilinen adı ile Zeytinköy'de uyuşturucuya karşı verdiği mücadelede madde bağımlılarının mezarlığı tercih etmesinden mahalle sakinleri kadar kendisi de rahatsız olan Mahalle Muhtarı Kemal Gebeş, bu sorunun önüne geçebilmek için teknolojik bir çözüm üretti.

GECE GÖRÜŞLÜ VE HAREKET SENSÖRLÜ KAMERA ÇÖZÜMÜ

Mezarlığa hareketli, gece görüş, yüz tanıma ve hareket sensörlü kameranın yanı sıra sesli uyarı sistemi kurduran muhtar, uyuşturucu ile mücadelede ölüyü de diriyi de uyuşturucuya karşı koruyor.

7 GÜN 24 SAAT KONTROL ALTINDA

Kurdurduğu sistem ile mahalle mezarlığını 7 gün 24 saat güvenlik kamerasıyla takip eden Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, mahalle mezarlığının bir zamanlar torbacı ve madde bağımlılarının uğrak noktası olduğunu, kabir ziyareti yapıyor süsü ile uyuşturucu satış ve kullanımı yapıldığını belirtti.

"BURASI BAĞIMLILARIN VE SATICILARIN UĞRAK NOKTASIYDI"

Kamera sisteminin bu kişiler için caydırıcı hale geldiğini karşılaştığı şüpheli durumlarda alarm sistemini aktifleştirdiğini ve sesi duyan şüpheliler bölgeden uzaklaştığını, görüntüleri ise polise teslim ettiğini belirten Genbeş, "Bu gördüğünüz alanın tamamında bir zamanlar yüzde 80-90 oranında uyuşturucu kullanımı vardı. Burası madde bağımlılarının torbacıların uğrak noktasıydı. Emniyet birimleri mahalle içerisinde ne kadar önlem alırsa alsın mezarlıkta istediklerini yapıyorlardı. Bizde buna önlem almak amacıyla kamera sistemi kurduk. 24 saat gece-gündüz burada çekim yapıyor" dedi.

"UYUŞTURUCU BİTME NOKTASINA GELDİ"

Sistemin kurulmasının ardından madde bağımlıları ve torbacıların mezarlığı kullanamadığının altını çizen Genbeş, şunları söyledi:

Zaten emniyetimiz 24 saat burada, bir sorun oldu mu kamera kayıtlarından şüpheliyi hemen yakalıyorlar. Ayrıca alarm sistemi var, ben gece saat kaç olursa olsun telefondan şüpheli birisini gördüğümde alarma basıyorum. Buraya gelen madde bağımlıları da bundan korkup kaçıyor.

"ARTIK BAĞIMLILAR VE SATICILAR BURAYI KULLANAMIYOR"

Artık madde bağımlıları ve torbacılar burayı kullanamıyorlar. Zeytinköy'ün iç kısımlarında şu anda uyuşturucu kullanımı ve satışı bitme noktasında. Ben buradan valimiz ve emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim. Son 1 yıldır çok ciddi çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede uyuşturucunun sıfırlanacağına eminim.

"SİSTEMİN KURULMASININ ARDINDAN ARTIK GELEMİYORLAR"

Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nin geçmiş yıllara oranla daha güvenli bir hale geldiğini söyleyen Kemal Genbeş, şöyle konuştu:

Şu anda bir tane mobil karakol oluşturuldu. Kısa zamanda da yerleşik bir karakolun inşaatına başlanacak. Çalışmalarla Zeytinköy, Yeşildere bölgesi güvenli bir hale geldi. Zeytinköy, Antalya'nın en güzel mahallelerinden birisi olacak. Kamera sistemi takılmadan önce burası madde bağımlılarından, torbacılardan geçilmiyordu. Ama sistemin kurulmasından sonra artık gelemiyorlar.

"ÖLÜYÜ DE, DİRİYİ DE KORUYORUZ"