Antarktika kıtasında yeni deniz canlısı türleri bulundu

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ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya Antarktika Programı (APP) dahil 4 bilim kuruluşunun iş birliğinde RSV Nuyina adlı buz kırıcısıyla Antarktika kıtasının doğusuna 60 günlük bir yolculuğa çıkan araştırmacılar, deniz bilimine odaklanan misyonun bir kısmını tamamladı.

Daha sıcak suların Antarktika'nın doğusundaki Denman Buzulu üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, aynı zamanda Güney Okyanusu'ndan topladıkları yeni biyolojik çeşitlilik örneklerini de analiz etti.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ CANLI TÜRLERİ TOPLANDI

Örnekler arasında deniz hıyarı türü olan "deniz domuzu", deniz tabanında yaşayan küçük kabuklular olan izopodlar ile "deniz kelebeği" olarak adlandırılan, suda yüzdükçe kanat çırpar gibi görünen bir tür deniz salyangozu gibi bilim dünyasında halihazırda bilinen bazı türlerin yer aldığını belirten araştırmacılar, bunun yanı sıra "el büyüklüğünde" deniz örümcekleri, "yemek tabağı büyüklüğüne ulaşan" denizyıldızları ve bölgeye özgü çeşitli ahtapot türleri de dahil benzeri görülmemiş canlı türlerine de rastladıklarını kaydetti.

DENİZ KELEBEĞİNİN YUMURTA GELİŞİMİNİ TAKİP ETME FIRSATI YAKALANDI

Araştırmacılar, topladıkları deniz kelebeğinin gemide bulunan akvaryumlardan birinde yumurtlamasıyla ilk kez "pteropod" yumurtası gelişimini belgeleme fırsatı elde ettiklerini aktardı.

"EKİP BU KÜÇÜK CANLIYI GÖZLEMLEME KONUSUNDA HEYECANLI"

Araştırma ekibinden Dr. Laura Herraiz Borreguero, "Ekip, bu küçük canlıyı gözlemlemek ve onun bakımını yapmak konusunda çok heyecanlı, çünkü bugüne kadar saklı kalmış tüm sırlarını bize anlatmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"BUZ KÜTLESİ SON 20 YILDA 5 KİLOMETRE GERİLEDİ"

Yaklaşık 4 bin kilometrelik bu yolculuk sırasında en hızlı eriyen buzullardan olan Denman Buzulu'ndan aldıkları örnekleri de inceleyerek farklı derinliklerdeki su sıcaklığı, tuzluluk ve oksijen seviyelerini analiz ettiklerini dile getiren Borreguero, buz kütlesinin son 20 yılda 5 kilometre gerilediğini tespit ettiklerini belirtti.

"ANTARKTİKA BÖLGESİNE ERİŞİM OLDUKÇA KRİTİK"

Borreguero, "Okyanusa giren ısının miktarını gerçekten anlayabilmemiz için, bu süreçleri ve okyanusun özelliklerini anlamak adına buzula mümkün olduğunca yakın olmamız gerekiyor." diyerek bu yolculuğun, Antarktika bölgesine erişimin bilim insanları için "oldukça kritik" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"BU DEĞİŞİMİ GÖZLEMLEMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Sistemin değiştiğini vurgulayan Borreguero, "Bizim de bu değişimi gözlemlememiz çok önemli, böylece iklim modellerimizi sürekli olarak test edebilir ve bunlara dayanarak önleme ve uyum stratejileri geliştirebiliriz." dedi.

Şubatta yola çıkan araştırma ekibinin, mayıs başında Avustralya'nın Hobart kentine dönmesi planlanıyor.