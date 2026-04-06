Mağduriyetle beslenen ilişkilerde mutluluk tutunamıyor

Hayatının sürekli daha zor olduğunu anlatan kişiler, ilişkilerde empati değil duygusal yük oluşturuyor. Uzmanlara göre bu tutum zamanla bağı zayıflatıyor.
İlişkilerde dengeyi bozan en görünmez davranışlardan biri, sürekli kendini mağdur konumunda anlatmak. İlk bakışta anlaşılma ihtiyacı gibi görünen bu yaklaşım, zamanla karşı taraf üzerinde baskı oluşturuyor. Sürekli zorluk vurgusu yapan kişilerle kurulan ilişkilerde, paylaşım yerini tek taraflı bir duygusal yüklenmeye bırakıyor.
Bu noktadan sonra ilişki, bağ kurmaktan çok dayanma eşiğine dönüşüyor.
İLİŞKİ TEK TARAFA KAYIYOR
Kendi hayatının daha zor olduğunu sık sık dile getiren kişiler, farkında olmadan ilişkiyi eşitlikten uzaklaştırıyor. Bu durum karşı tarafın duygularının geri planda kalmasına neden oluyor. Zamanla ilişkide bir taraf anlatan, diğer taraf dinleyen rolüne sıkışıyor.
EMPATİ DENGESİ BOZULUYOR
Mağduriyet dili genellikle karşı taraftan anlayış ve destek beklentisiyle kuruluyor. Ancak bu kişiler çoğu zaman aynı anlayışı karşı tarafa göstermekte zorlanıyor. Bu dengesizlik, ilişkide görünmeyen bir kırılma noktası yaratıyor.
DUYGUSAL YORGUNLUK ARTIYOR
Sürekli negatif deneyimlerin paylaşılması, karşı taraf için zamanla yorucu hale geliyor. Bu durum, ilişkide yakınlık hissini azaltırken mesafeyi artırıyor. Kişi kendini anlaşılmış değil, tüketilmiş hissedebiliyor.
DENGE OLMADAN İLİŞKİ YÜRÜMÜYOR
Uzmanlara göre sağlıklı bir ilişki, sadece zor anların değil iyi anların da paylaşılmasını gerektiriyor. Duygusal denge, iki tarafın da kendini ifade edebildiği ve birbirine alan tanıdığı bir yapı ile mümkün oluyor.