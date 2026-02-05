Asrın felaketinde yardıma koşanların unutulmayan fedakarlıkları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve gönüllüler, ilk saatlerden itibaren can kurtarmak için büyük bir mücadele verdi.

Anadolu Ajansının “UMUT HEP VAR” belgeseli kapsamında hazırlanan dosya haberde, felaketin ilk anlarından kalıcı konutların inşasına kadar uzanan süreçte sahada görev yapan görünmeyen kahramanların fedakârlıkları ele alınıyor.

ENKAZ ALTINA İNEN MADENCİLER UMUDUN SESİ OLDU

Depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin başında madenciler yer aldı. Yer altında çalışmanın getirdiği deneyimle enkazlara giren tahlisiye ekipleri, saatlerle yarışarak hayata tutunmaya çalışan depremzedelere ulaşmaya çalıştı.

Bu ekiplerde görev alan Zonguldaklı madenci Sinan Durdu, daha önce de birçok afette görev yaptıklarını belirterek, “Demek ki ihtiyaç var ki özellikle madenciler istendi. O sabah saat 07.00’den itibaren aralıksız ekipler gönderildi.” dedi.

"BİR TIKIRTI DUYMAK İÇİN YÜZLERCE KEZ BAĞIRDIK"

Deprem bölgesinde yaşadıklarının hafızasından silinmediğini anlatan Durdu, enkaz altında bir can olduğunu bildiklerinde dinlenmeyi dahi düşünemediklerini söyledi.

Durdu, yaşadıkları duyguyu şu sözlerle dile getirdi:

‘Sesimi duyan var mı?’ diye bağırırken boğazlarımız patladı. Her enkazda yüzlerce kez seslendik. Bir tıkırtı, bir nefes duyabilmek için… O kelimeyi bir daha duymak istemiyorum.

EMEKLİLİĞİNİN İLK GÜNÜNDE GÖREVE KOŞTU

Deprem bölgesine yardıma koşanlar arasında güvenlik ve kamu görevlileri de yer aldı. Bu isimlerden biri, emekliliğinin ilk gününde olmasına rağmen “Böyle bir günde evde oturulmaz” diyerek bölgeye giden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’ydu.

Adalıoğlu, Kahramanmaraş’ta görev yaptığı sırada helikopteri kalkışa yönlendirdiği esnada meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

"SON BİR GÖREV YAPIP GELEYİM DEMİŞTİ"

Şehit Albay Adalıoğlu’nun eşi Sevim Adalıoğlu, eşinin mesleğine duyduğu bağlılığı ve geride bıraktığı mirası anlattı. Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonunda görev yaptığını belirten Adalıoğlu, eşinin insanlara yardım etmeyi her şeyin önünde tuttuğunu söyledi.

“‘Son bir görev yapıp geleyim, vicdanım rahat olsun’ demişti ama dönemedi.” diyen Adalıoğlu, şehadet haberini aldığı anı da paylaştı.

"O ARTIK BU MİLLETİN BİR EVLADIDIR"

Şehadet haberinin hayatını altüst ettiğini anlatan Sevim Adalıoğlu, eşinin duruşunu şu sözlerle ifade etti: