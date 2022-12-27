Petrol
84.34
-0.19%
Euro
19.9281
0.30%
Dolar
18.7011
0.21%
Altın
1.085
0.65%
Borsa
5455
-0.90%
Bitcoin
319.728
0.09%
BTXN Coin
6.76
2.73%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    At eti yenir mi? At eti helal midir?

    At eti helal midir sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu konudaki görüşü..
    • 27.12.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    At eti yenir mi? At eti helal midir?

    Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak cevap arıyor.

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan soruları sizler için seçerek paylaşıyoruz. Birçok vatandaş tarafından merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

    Bazı hayvanların etinin caiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

    Vatandaşlar "At eti helal midir?" sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar. İşte  Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkındaki görüşü..

    Soru

    At eti helal midir?

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

    Kur’an ve Sünnette at eti yemenin hükmü hakkında açık bir delil bulunmamaktadır. Hanefî mezhebinde Ebû Hanife’den rivayet edilip tercih edilen görüş ile Malikîlerden gelen bir görüşe göre, at etinin yenilmesi tenzihen (helale yakın) mekruhtur. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleriyle Malikîlerden gelen diğer bir rivayete göre ise at etinin yenilmesi mubahtır (Serahsî, el-Mebsût, XI, 233; Nevevî, el-Mecmu’, IX, 4; İbn Rüşd, Bidâye I, 470). Bununla birlikte at eti yemenin mekruh, hatta haram olduğunu söyleyen âlimler de olmuştur (Karâfî, ez-Zehîra, IV, 101). Şüphesiz mekruh ya da haram olduğu görüşünde, o dönemlerde atın gerek askeri gerekse sivil hizmetlerde yoğun bir şekilde kullanılan bir hayvan olması etkili olmuştur. Günümüzde atın etkinlik alanı eski dönemlere göre çok daralmış olsa da at etinin yenilmesi konusundaki mesafeli tutum özellikle Anadolu coğrafyasında devam etmektedir.


    İstanbul'da taksici denetimi
    Gündem

    İstanbul'da taksici denetimi

    Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı depo sahası hizmette
    Ekonomi

    Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı depo sahası hizmette

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Görüş Bildir