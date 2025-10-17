Avustralya’nın tropikal ormanları artık karbon yutağı değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki tropikal yağmur ormanları, artık “karbon yutağı” olma özelliğini yitiriyor. Normalde saldıklarından daha fazla karbondioksit emen bu ormanlar, yeni bir araştırmaya göre artık atmosfere daha fazla karbon salıyor.

50 YILLIK VERİLER ALARM VERİYOR

Uluslararası bir araştırma ekibi, Queensland’deki 20 farklı orman alanında bulunan yaklaşık 11 bin ağacı inceledi. Yaklaşık 50 yıllık veriler, aşırı sıcaklık, kuraklık ve kasırgaların artmasıyla birlikte ölen ağaç sayısının yeni filizlenen ağaçları geçtiğini ortaya koydu.

ORMANLAR, KARBON EMİCİ OLMAKTAN ÇIKTI

Bilim insanları, bu dengenin yaklaşık 25 yıl önce bozulduğunu belirledi. Ölü ağaçların gövdeleri ve dalları artık karbon tutmak yerine atmosfere karbon salıyor. Böylece Avustralya’nın tropikal ormanları, dünyada karbon yutağı özelliğini kaybeden ilk ormanlar oldu.

KÜRESEL İKLİM HEDEFLERİ TEHLİKEDE

Araştırmanın başyazarı Dr. Hannah Carle (Western Sydney Üniversitesi), sonuçların küresel emisyon hedefleri açısından ciddi uyarılar taşıdığını söyledi:

“Ormanlar, fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksitin bir kısmını emerek iklim değişikliğinin etkilerini hafifletiyor. Ancak bu kapasite artık tehdit altında.”

AVUSTRALYA, EN YÜKSEK KARBON SALIMI YAPAN ÜLKELER ARASINDA

Kişi başına düşen karbon salımı bakımından dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olan Avustralya, 2005 seviyelerine göre emisyonlarını önümüzdeki 10 yılda en az yüzde 62 azaltmayı hedefliyor.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.