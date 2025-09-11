Bahçenizi bir sonraki seneye hazırlayın! Eylül ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler...

Budama bitki bakımında, bitkilerin sağlıklı kalmasını, daha iyi büyümesini ve gelecek yıl daha fazla çiçek açmasını sağlayan en önemli adımdır. Ancak her bitki ve ağaçlar için budanma zamanları farklılık gösterir.

Eylül ayı, yaz sıcaklarının etkisini yitirmesiyle birlikte bahçelerde bakım ve yenilenme döneminin başladığı kritik bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Özellikle o ağaç ve bitkilerin aralık ayında budanması gelecek seneye daha verimli başlanılmasındaki ilk adımdır.

MUTLAKA BUDAYIN!

Doğru zamanda yapılan budama, hem hastalık riskini azaltıyor hem de gelecek yıl daha güçlü ve verimli bir gelişim sağlıyor. İşte eylül ayında budanması önerilen ağaçlar ve sebepleri:

Elma ve Armut Ağaçları

Hasat sonrası yapılan budama, ağaçların dinlenme dönemine daha sağlıklı girmesini sağlar. Ayrıca hava ve ışık sirkülasyonunu artırarak mantar hastalıklarını önler.

Kayısı ve Şeftali Ağaçları

Meyve verme dönemini tamamlayan bu ağaçlarda yapılan budama, dalların gençleşmesine yardımcı olur. Böylece gelecek yıl daha iri ve kaliteli meyve alınır.

Kiraz ve Vişne Ağaçları

Yaz boyunca yoğun meyve yükü taşıyan dalların hafifletilmesi gerekir. Eylül budaması, ağaçların hem formunu korumasına hem de dalların kırılma riskinin azalmasına yardımcı olur.

Asma (Üzüm Bağları)

Hasattan sonra budanan asmalar, kışa daha güçlü kök yapısıyla girer. Ayrıca sonraki sezon üzüm salkımlarının kalitesini artırır.

Narenciye Türleri (Limon, Portakal, Mandalina)

Fazla sıkışık dallar budandığında ağaç daha iyi hava alır, zararlı böceklerin barınma alanı azalır ve meyve verimi yükselir.

Süs Bitkileri (Lavanta, Ortanca, Sardunya)

Çiçeklenme dönemini tamamlayan süs bitkilerinde yapılan budama, bitkinin dinlenerek kışa hazırlanmasını sağlar. İlkbaharda daha gür ve canlı bir görünümle yeniden açar.