Yabancı gezginler, Ordu’da Ramazan sofrasına hayran kaldı

İngiltere’den Vietnam’a uzanan uzun yürüyüş yolculukları sırasında Ordu’dan geçen iki gezgin, Perşembe ilçesi Doğanköy sapağında kurulan iftariyelik dağıtım noktasına uğradı. Yol kenarında kendilerine ikram edilen iftariyelikler karşısında şaşkınlık yaşayan gezginler, uygulamanın Ramazan ayına özgü bir dayanışma geleneği olduğunu öğrenince mutluluklarını gizleyemedi.

PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ, İNGİLİZ GEZGİNLERİ ETKİLEDİ

Müslümanların Ramazan ayında sergilediği paylaşım kültürünü anlamlı bulduklarını belirten gezginler, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin misafiri oldu. Bu deneyim, uzun yolculuklarına manevi bir renk kattı.