Bardakları ters değil düz koyun: Faydası olacak...

Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız pek çok alışkanlık, sanıldığından daha büyük sonuçlar doğurabiliyor.

Bunlardan biri de yıkadığımız bardakları mutfak dolaplarına ters şekilde yerleştirmek.

Toz girmesini önlemek amacıyla tercih edilen bu yöntem, uzmanlara göre hijyen açısından bazı riskler barındırıyor.

Peki masum görünen bu alışkanlık neden tehlikeli olabilir? İşte bardakları ters koymamanız için geçerli sebepler...

İŞTE HİJYENİK RİSKLERİ

Bardaklar tam kurumadan ters kapatıldığında iç kısımda nem hapsolur. Hava akışı olmadığı için bu nem, bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Dolap rafları her zaman sandığımız kadar temiz olmayabilir. Bardak ağzının doğrudan rafa temas etmesi, bakteri ve tozun en hassas temas noktasına bulaşmasına neden olabilir.

Ahşap raflarda ya da nemli dolaplarda, bardak ağız kısmında zamanla küf oluşabilir. Özellikle yeterince havalandırılmayan mutfaklarda risk artar.

İç kısmı hava almayan bardaklarda bayat veya nemli bir koku oluşabilir. Bu da içeceğin tadını etkileyebilir.

Yıkama sonrası gözle fark edilmeyen su damlacıkları ters konumda dibe çöker ve uzun süre kurumayabilir.