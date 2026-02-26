İftara kadar susuzluğu bitiriyor: Her gün bir bardak içmek yeterli…

Ramazan ayında gün boyu süren açlık ve öğün sayısının azalması, yalnızca tüketilen yiyecekleri değil içecek tercihlerini de kritik hale getiriyor.

Uzmanlara göre, iftar ve sahurda doğru içecek seçimi yapmak hem sıvı dengesini korumak hem de sindirim sistemini desteklemek açısından önemli.

Bu noktada mineral açısından zengin maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamaya yardımcı oluyor.

Ayrıca iftar sonrası sık görülen hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların da önüne geçebiliyor.

HAZIMSIZLIK VE KABIZLIĞA BİREBİR

Gün boyu süren susuzluk, vücutta sadece su kaybına değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hayati minerallerin eksilmesine de neden oluyor.

Özellikle sahurda tüketilen bir bardak maden suyu, gün boyu ihtiyaç duyulan mineral desteğini sağlayarak oruç süresince yaşanabilecek baş ağrısı ve halsizliği minimize ediyor.

Ayrıca Maden suyunun içeriğindeki bikarbonat bileşenleri, mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırıyor.

Bağırsak hareketlerini hızlandırma özelliği sayesinde Ramazan’da sıkça karşılaşılan kabızlık sorunuyla mücadele ediyor.