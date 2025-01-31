İHA
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta soğuk hava etkisini gösteriyor..
Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, sisin etkili olduğu yüksek kesimlerde ise kartpostallık manzaralar ortaya çıktı..
SİS MANZARASI
Mest eden sis manzarası sabah saatlerinde drone ile görüntülendi.
SICAKLIK GECE EKSİ 13 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak kaydedildi.
Önümüzdeki salı gününe kadar Bayburt’ta sisli havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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