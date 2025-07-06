Bayburt'ta vatandaşın ürkek aç tilkiyle imtihanı cep telefonuna yansıdı

Bayburt'ta arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirdiği sırada bir tilkinin yiyecek aradığını gören Ahmet Güler, tilkiyi kendisine yaklaştırmak için büyük çaba sarf etti.

Başta, "Gel buraya, gel pisi pisi" diyerek seslendiği tilki, ürkek tavırlar sergileyerek Güler'e yanaşmaktan çekindi.

ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Güler, bu durum karşısında pes etmedi ve hayvanla bağ kurmak için farklı yöntemler denedi.

Tilkinin hiçbir sese kulak vermediğini anlayan Güler, bu sefer ıslık çalarak farklı bir yol tercih etti ancak Güler'in çabaları bir türlü sonuç vermedi.

"TİLKİNİN DİLİNDEN ANLIYORSUN"

Güler'in tilkiyle olan mücadelesine şahit olan arkadaşları ise duruma şakayla yaklaştı.

Güler'in arkadaşları, "İyi anlaştınız Ahmet, tilkinin dilinden anlıyorsun" şeklindeki yorumlarıyla Güler'e takıldı.

DAKİKALARIN ARDINDAN BAĞ KURMAYI BAŞARDI

Dakikalarca mücadele eden Güler, ürkek tilkiyle bir şekilde bağ kurmayı başardı.

Aç tilki, verilen yemeği yedikten sonra koşarak gözden kayboldu, doğal yaşam alanına geri döndü.