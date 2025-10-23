Bayburt'ta yaşayan 97 yaşındaki vatansever kadına jandarma ziyareti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatan sevgisiyle tanınan yaşlı kadına jandarmadan anlamlı ziyaret...

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden 97 yaşındaki Rabiye Yazoğlu, torunu Atilla Yazoğlu ile birlikte köyde yaşamını sürdürüyor.

Vatan, bayrak ve askere duyduğu sevgiyle tanınan Yazoğlu’nun kapısını çalan jandarma personeli, yaşlı kadına duygusal anlar yaşattı.

JANDARMA, FİNCAN TAKIMI HEDİYE ETTİ

Askerleri karşısında görünce mutluluğunu gizleyemeyen Rabiye Nine, jandarma personeliyle uzun süre sohbet etti.

Gençlik yıllarına dair anılarını paylaşan Yazoğlu’nun samimi anlatımı duygusal anlara neden oldu.

Jandarma personelleri, her gün severek içtiği Türk kahvesini yudumlaması için Yazoğlu’na fincan takımı hediye etti.

''BUNLAR DA BENİM EVLADIM''

4 çocuk ve 13 torun sahibi olan Rabiye Nine, "Allah razı olsun, hiçbir yerde bunalmayın. Kötü insanlarla karşılaşmayın, daima iyi insanlarla karşılaşın" diyerek, "evlatlarım" dediği askerlere dua etti.

Torununun "Askerlerimizin gelmesinden memnun oldun mu?" sorusuna, "Niye memnun olmayayım, biz Türk'üz.

Bunlar da benim evladım, Allah hayırlı günler göstersin, çok memnun oldum." cevabını veren Rabiye Nine, bu cümleleriyle askerine ve milletine olan sevgisini paylaştı.

''ONLARI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDI, DUA ETTİ''

Babaannesinin asker sevgisine değinen torunu Atilla Yazoğlu, "Babaannem 1928 doğumlu. Annem ve babam rahmetli olduğu için babaannem bizimle birlikte kalıyor. Annemden, babamdan bize emanet.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığından komutanlarımız ziyarete geldi.

Onları görünce çok duygulandı, dua etti, teşekkür etti.

GÖREVLİLERİ KAPIYA KADAR UĞURLADI

Polisimizi, jandarmamızı, askerimizi seven bir milletiz. Askerimize, komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Allah hiçbir askerimizin, polisimizin ve güvenlik görevlimizin ayağını taşa değdirmesin." şeklinde konuştu.

Kendisini ziyaret eden jandarma personelini kapıya kadar dualarla uğurlayan Rabiye Nine, arkalarından el salladı.