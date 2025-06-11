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AA

Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye’den Avrupa’ya açılan sınır kapılarında yoğunluk yaşandı.

Edirne’deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli’ndeki Dereköy sınır kapıları, bayram vesilesiyle yurda dönüş yapan yüz binlerce gurbetçiyi ağırladı.

228 BİN GURBETÇİ YURDA DÖNDÜ

Yaşanabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı sınır kapılarından, 5-9 Haziran tarihleri arasında 228 bin 233 yolcu ve 58 bin 508 araç giriş-çıkış yaptı.

Bazı kapılarda araç hareketliliğine bağlı olarak belli periyotlarda yoğunluk gözlendi.

"GÖZYAŞLARIYLA GİRDİM ÜLKEYE"

Almanya’dan gelen Osman Çil, “Gözyaşlarıyla girdim ülkeye. Anlatılamaz duygular yaşıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Gurbette vatanın her şeyini özlüyoruz. Havasını, suyunu, toprağını, insanını özlüyoruz. Vatan bir başka güzel." sözleriyle memleket özlemini dile getirdi.

Finlandiya’dan gelen Fethi Türkileri de, “Her yıl bu anı bekliyoruz. Bayrağa, havaya, her şeye hasretiz.” dedi.

"KENDİ TOPRAĞINA AYAK BASINCA İNSANIN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLUYOR"

Danimarka'nın Kopenhag kentinden gelip Aydın'a gelen Fatih İlgar,"Yaklaşık 20 senedir Danimarka'da yaşıyorum. Bayram öncesi gelelim, bayramı burada geçirelim istedik. Her zaman şansımız olmuyor. Bu sene denk getirdik Allah'a şükür.

Bu duyguyu anlatmak çok zor, insanın tüyleri diken diken oluyor kendi toprağına ayak basınca. Çok zorluklar çekiyoruz, sıkıntılar oluyor ama gene de ülkeye gelip derin nefes alınca, ayağımız değince bir güven hissi geliyor insana. İnşallah herkes yaşar." diye konuştu.

"10 YAŞINDAKİ ÇOCUK GİBİ SEVİNİYORUZ"

Avusturya'dan gelen gurbetçi Fethi Bozkurt ise anavatana gelmenin heyecanını yaşadıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Örf ve adetlerimizi yerine getirip güzel atmosferin tadını çıkaracağız. Yağmurdan gelip güneşin tadını çıkaracağız. Türkiye'ye gelirken içimizde her zaman heyecan var. 10 yaşındaki çocuk gibi seviniyoruz. Türkiye yazısını görünce içimizi bir heyecan kaplıyor, bu durum her zaman sürecek."