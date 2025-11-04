Belevi Gölü’nde kuraklık alarmı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Belevi Gölü, uzun süredir etkili olan kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Küçük Menderes Deltası’nın en büyük tatlı su gölü olarak bilinen bölgede su seviyesi ciddi oranda düştü.

BALIK ÖLÜMLERİ VE EKOSİSTEM KAYBI

Su seviyesindeki azalma nedeniyle gölde çok sayıda balık telef oldu, göldeki doğal yaşam büyük ölçüde zarar gördü. Su kaynaklarının çekilmesiyle birlikte göl çevresindeki geniş sazlık alanlar da kurudu.

KUŞLARIN BARINMA ALANI AZALDI

Geçmişte yüzlerce kuş ve balık türü için üreme ve barınma alanı oluşturan Belevi Gölü, bugün yalnızca az sayıda kuşun görülebildiği bir alana dönüştü. Uzmanlar, ekosistemin korunması için acil önlem çağrısında bulunuyor.