Berat Kandili mesajları 2022 | Anlamlı, resimli, dualı, kısa-uzun Berat Kandili Kandili mesajları ve sözleri

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler, anlamlı dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun kandil mesajları araştırıyor. İşte 2022 Berat Kandili mesajları

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı devam ederken İslam alemi için büyük önem taşıyan günlerden biri olan Berat Kandili gelip çattı.

Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak bilinen Berat Kandili, 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

Bu mübarek günde eller semaya açılacak, dualar edilecek, oruç tutulacak ve namazlar kılınıp ibadetler yerine getirilecek.

Milyonlarca Müslüman, af ve mağfiret gecesi olarak da bilinen Berat Kandili'ne kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler ise 'En güzel, anlamlı, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun 2022 Berat Kandili mesajları ve sözleri'' araştırması yapıyor.

İşte 2022 en güzel, resimli, dualı, hadisli, ayetli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları ve sözleri...

2022 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

Mübarek Berat Gecesi'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, dünyamızda yaşanan sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum. Kandil gecemiz gariplere, sahipsizlere uzatılan ellerle dolsun.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun. Berat Kandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Berat Kandili’miz mübarek olsun.

Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi Berat Kandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın. Amin.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.

Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle...

Af ve mağfiretin müjdeleyicisi Berat Kandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini dileriz.

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin. Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

‘Berat’; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır. Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi ‘Berat’ ile kaldır.

"Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır." (İnşirah Sûresi 5.Ayet)

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ve makbul eylesin.Berat kandiliniz mübarek olsun. Harabat ehlinin Berat Kandili, dönüş zamanı olsun..

Bu mübarek gecede, af ile bütün günahlarımızı sevaba çevirecek nasuh tevbesi'nin tam zamanı! Gecemiz mübarek olsun.

Ve Allah`tan bağışlanma dile. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nisa Suresi, 106. ayet)

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara Suresi 153. Ayet)