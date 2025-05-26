İHA

Bilecik'te kent merkezindeki Tepebaşı mevkiinde yeni bir mağaza açan firma, açılış için bir hediye etkinliği düzenledi.

Firma, açılıştan günler önce ilk 50 müşteriye ücretsiz halı hediye edeceklerini açıkladı.

Bugün sabah saat 10.00'da yapılacak açılış için mağazaya 09.00'da gelen mağazası sahibi, hayretler içerisinde kaldı.

AÇILIŞA SAATLER ÖNCEDEN GELDİLER

Yüzlerce kişi mağazanın önünde beklerken mağaza zor giriş yaptı.

Bazı müşteriler, ilk 50 kişi arasına girmek için saat 10.00'daki açılışa 07.00'de geldiklerini söyledi.

"İLK BEN GELDİM"

Mağazanın ilk müşterisi Cuma Kılınç, "Sabah saat 07.00'de ilk ben geldim. Hediye halımı aldım, çok memnun kaldım." dedi.

"İZDİHAM OLDU AMA ATLATTIK"

Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise, "Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu ama bir şekilde atlatmayı başardık." dedi.