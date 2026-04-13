Bir yere asmak için değil: Tornavida sapındaki o deliğin asıl amacı buymuş

Evlerdeki tamir çantalarının vazgeçilmezi olan tornavidalar, aslında sandığımızdan çok daha akıllıca tasarlanmış detaylara sahip.

Çoğumuzun sadece bir çiviye asmak için yapıldığını düşündüğü o sap kısmındaki deliğin işlevi bambaşka.

Sıkışmış vidalar karşısında çaresiz kaldığınızda ya da el gücünüzün yetmediği anlarda imdadınıza yetişen bu küçük boşluğun ne işe yaradığını öğrendiğinizde şaşıracaksınız.

SIKIŞMIŞ VİDALARI SÖKÜYOR

Birçok kişinin sadece "asmak" için kullanıldığını düşündüğü o küçük delik, aslında fizik kurallarını lehinize çeviren gizli bir mekanizma sunuyor.

Tornavida sapındaki bu boşluk, aslında bir kaldıraç noktası olarak tasarlandı. Sıkışmış bir vidayı sökmeye çalışırken, deliğin içinden başka bir tornavida veya dayanıklı bir metal çubuk geçirdiğinizde bir "T kolu" oluşturmuş oluyorsunuz.

Bu sayede uyguladığınız döndürme kuvveti katlanarak artıyor ve en inatçı vidalar bile saniyeler içinde gevşiyor.

El gücünüzün yetmediği noktalarda imdadınıza yetişen bu boşluk, hem vidayı hem de aletlerinizi zarar görmekten kurtarıyor.