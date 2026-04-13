Buzdolabındaki bu küçük delik bakın aslında ne işe yarıyor

Buzdolabınızı açtığınızda arka panelde yer alan o küçük deliği hiç fark ettiniz mi?

Çoğu kullanıcı için yalnızca yapısal bir detay gibi görünen bu minik boşluk, aslında buzdolabınızın ömrünü uzatan ve gıdalarınızın ömrünü belirleyen gizli bir detay.

Bu delik ihmal edildiğinde mutfakta beklenmedik su baskınlarına ve cihazın performans kaybına yol açabiliyor.

DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİN

Cihazın iç arka duvarında bulunan tahliye kanalı, buzdolabının sağlıklı çalışması için hayati bir tahliye görevi üstleniyor.

Buzdolabının içindeki nem dengesini koruyan bu sistem, arka duvarda yoğunlaşan su damlacıklarını eğimli bir kanal yardımıyla dışarı aktarıyor. Tahliye edilen bu sular, motorun üzerindeki buharlaşma kabına ulaşarak yok oluyor.

Ancak yiyecek artıkları veya toz nedeniyle bu delik tıkandığında, su dışarı akamıyor ve sebzeliklerin altında göllenmeye başlıyor.

Uzmanlar, hem kötü koku hem de cihazın ömrü için bu deliğin periyodik olarak bir kürdan veya pipet yardımıyla temizlenmesi gerektiğini vurguluyor.