Birçok kişi dinlerken aslında ne cevap vereceğini düşünüyor

Günlük iletişimde dinlemek çoğu zaman otomatik bir davranış gibi görülse de, bu sürecin her zaman gerçek bir anlama ile sonuçlanmadığı belirtiliyor. Uzmanlara göre birçok kişi karşısındaki konuşurken zihninde kendi cümlelerini kurmaya başlıyor. Bu durum, iletişimin yüzeyde kalmasına ve tarafların birbirini tam olarak anlamadan konuşmayı sürdürmesine neden olabiliyor.

DİNLEMEK VE ANLAMAK ARASINDAKİ FARK

Dinlemek yalnızca söylenenleri duymakla sınırlı değil. Gerçek dinleme, karşı tarafın ne hissettiğini ve ne anlatmak istediğini fark etmeyi içerir. Ancak zihnin aynı anda cevap hazırlaması, bu süreci bölerek dikkatin dağılmasına yol açar.

ZİHNİN OTOMATİK TEPKİSİ

İnsan beyni iletişim sırasında boşluk bırakmaktan hoşlanmaz. Bu nedenle konuşma devam ederken bile olası yanıtlar oluşturulmaya başlanır. Özellikle tartışma, savunma ya da kendini ifade etme ihtiyacının yoğun olduğu durumlarda bu eğilim daha belirgin hale gelir.

İLETİŞİMDE YÜZEYSEL BAĞ KURMA

Karşı taraf konuşurken zihinsel olarak başka bir noktaya odaklanmak, iletişimi derinlikten uzaklaştırır. Bu durum, kişinin anlaşıldığını hissetmemesine ve zamanla iletişimde kopukluk yaşanmasına neden olabilir. Özellikle yakın ilişkilerde bu durum daha hızlı fark edilir.

DAHA SAĞLIKLI İLETİŞİM İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, iletişimde daha etkili bir bağ kurabilmek için bazı noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

• Konuşma sırasında dikkati bilinçli olarak karşı tarafa yöneltmek

• Cevap vermek yerine önce anlamaya odaklanmak

• Göz teması ve beden diliyle dinlediğini göstermek

• Gerekirse kısa bir duraklama ile düşünerek yanıt vermek