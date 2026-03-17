Hazırını unutturacak: Püf noktalarıyla bayram baklavası tarifi

Bayram denildiğinde akla ilk gelen tatlıların başında Baklava geliyor.

İncecik açılan yufkası, bol ceviz ya da fıstıklı iç harcı ve kıvamında şerbetiyle sofraların vazgeçilmez lezzeti olan baklavayı evde yapmak ise bazı püf noktaları gerektiriyor.

Doğru malzeme seçimi ve uygun tekniklerle hazırlanan ev baklavası, bayram sofralarında adeta ustaların yaptığı tatlıları aratmıyor.

İşte evde pratik bayram baklavası tarifi:

MALZEMELER

1 paket baklavalık yufka

150 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri tencerede buluşturup yaklaşık 10 dakika kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir.

Tereyağını yakmadan eritin ve üzerine sıvı yağ ekleyerek karıştırın. Bu karışım, baklavanızın hem mis gibi kokmasını hem de çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

Fırın tepsinizi hafifçe yağladıktan sonra baklavalık yufkaları tepsi boyutuna göre yerleştirin. Her katın arasına hazırladığınız yağ karışımından fırça yardımıyla sürerek katları çıkmaya başlayın.

Yufkaların yarısına geldiğinizde, araya bolca çekilmiş ceviz içini eşit şekilde serpiştirin. Kalan yufkaları da her katı mutlaka yağlayarak dizmeye devam edin.

Hazırladığınız baklavayı fırına vermeden önce dilediğiniz şekilde (kare veya havuç dilimi) kesin. Önceden 180°Cısıtılmış fırında, üzeri nar gibi kızarıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavayı tezgahta 1-2 dakika dinlendirin. Ardından tamamen soğumuş olan şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin.

Sıcak baklavayı soğuk şerbetle buluşturduğunuzda daha çıtır olacak.

Afiyet olsun!