Bayram öncesi dikkat: Gerçek Antep fıstığı tozu nasıl anlaşılır

Bayram hazırlıklarıyla birlikte mutfaklarda tatlı telaşı da hız kazanırken, özellikle fıstıklı tatlılara olan ilgi artıyor.

Ancak piyasada artan talebi fırsata çeviren bazı satıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Görünüm olarak Antep fıstığını andırsa da aslında bezelye tozuyla hazırlanan sahte ürünler, hem lezzeti hem de kaliteyi olumsuz etkiliyor.

Fiyat farkı nedeniyle yapılan sahtecilik için gözlerinizi dört açın.

Peki gerçek Antep fıstığı nasıl anlaşılır? İşte sahte ürünleri ayırt etmenin püf noktaları...

5 KRİTERE DİKKAT EDİN

Gerçek Antep fıstığı tozunu anlamanın en önemli yolu renk, koku, tat ve dokuya dikkat etmektir.

Öncelikle rengi doğal ve hafif mat bir yeşil tonunda olur. Çok parlak ve canlı yeşil görünen ürünler genellikle katkı maddesi içerir veya bezelye gibi farklı ürünlerle karıştırılmış olabilir.

Kokusu belirgindir. Gerçek fıstık tozu yoğun ve doğal bir fıstık aroması yayar. Eğer kokusu zayıfsa ya da yapay geliyorsa ürün şüpheli olabilir.

Tadı da ayırt edici bir unsurdur. Gerçek fıstık hafif yağlı ve aromatik bir lezzet bırakır. Sahte ya da karışım ürünlerde ise tat daha sönük, unumsu ve yavan olur.

Dokusu da önemli bir ipucu verir. Gerçek fıstık tozu hafif yağlı bir his bırakır ve tamamen kuru değildir. Karışım ürünler ise daha kuru ve toz halinde dağılmaya meyillidir.

Son olarak fiyat da belirleyicidir. Antep fıstığı maliyetli bir üründür. Piyasaya göre aşırı ucuz olan toz fıstıklarda karışım olma ihtimali yüksektir.