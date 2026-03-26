Boğazkale’de binlerce yıllık Hitit geleneği: Çiğdem Gezmesi

Hitit medeniyetinin başkenti olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hattuşa Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Boğazkale’de, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan “Çiğdem Gezmesi” geleneği yeniden hayat buldu.

Boğazkale Kaymakamlığı, Boğazkale Belediye Başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve kurum temsilcileri Hattuşa çevresinde bir araya geldi.

ÇİĞDEMLER "KİSKİÇ"LERLE TOPLANDI

Etkinlik kapsamında öğrenciler, “kiskiç” adı verilen ahşap sopalarla sarı çiğdem çiçekleri topladı. Toplanan çiçekler daha sonra iğde dalına takılarak geleneksel maniler eşliğinde ilçe merkezinde gezdirildi.

Çocuklar kapıları çaldıkları evlerin önünde, yüzyıllardır söylenen manilerle ev sahiplerine seslenirken ilçe halkı da çocukların heybesine yağ, bulgur ve çeşitli erzaklar bıraktı.

ÇİĞDEM AŞI KAZANLARDA PİŞİRİLDİ

Toplanan malzemeler Hitit köyü bahçesinde kurulan büyük kazanlarda pişirildi. Öğrencilerin topladığı çiğdemler ise Boğazkale Kaymakamı Bilge Yıldırım tarafından hazırlanan yemeğe eklendi.

Yemeğin hazırlanmasını bekleyen öğrenciler oyunlar oynayarak etkinliğin keyfini çıkardı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Etkinlik kapsamında çocuklara şeker, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün gezici kütüphanesi de çocuklara kitaplarla hizmet verdi.

Hazırlanan geleneksel “çiğdem aşı” ise yapılan duanın ardından ilçe halkına ikram edildi. Bu etkinlikle Boğazkale’de Hititlerden günümüze uzanan kültürel miras bir kez daha yaşatılmış oldu.