Burdur'da hayata yeniden adım: En büyük hayali kızıyla yürümekti

Burdur’da yaşayan Abdil Arık, 6 Nisan 2025’te geçirdiği talihsiz kazada çapa makinesine ayağını kaptırarak diz üstünden ampute edildi. O güne kadar belediyede şoför olarak çalışan Arık, kazanın ardından zorlu bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kaldı.

UZUN SÜREN MÜCADELE VE UMUT ARAYIŞI

Kaza sonrası görevine santral bölümünde devam etmek zorunda kalan Arık, yaklaşık 10 ay boyunca protez bacak temin edebilmek için çaba gösterdi. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu süreci tek başına aşması mümkün olmadı.

DAYANIŞMA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Arık’ın yaşadığı zorlukların duyulmasının ardından hayırsever vatandaşlar harekete geçti. Başlatılan destek kampanyasıyla kısa sürede gerekli miktar toplandı ve Arık, protez bacağına kavuşarak yeniden ayağa kalktı.

İLK ADIMLAR EN ANLAMLI ANLARA DÖNÜŞTÜ

Protezine kavuşmasının ardından yeniden yürümeye başlayan Arık’ın ilk yapmak istediği şey ise kızının yanında olmak oldu. Kızıyla birlikte okula giden ve onu okuldan alan Arık, bu anların kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

"AYAĞA KALKMAK BİLE TARİFSİZ"

Yaşadığı süreci duygusal sözlerle anlatan Arık, destek veren herkese teşekkür ederek, “Ayağa kalkmak bile bambaşka bir his. Bu mutluluğu anlatmak zor. Kızımla hayal ettiğimiz şeyi gerçekleştirdik, birlikte yürüdük” ifadelerini kullandı.

Zorlu bir sürecin ardından yeniden hayata tutunan Abdil Arık’ın hikâyesi, dayanışmanın ve umudun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.