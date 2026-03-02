Adana'da yasağın başladığı gün balık tutanlar görüntülendi

Adana'da sazan balığı av yasağı başladı ancak vatandaşlar aldırış etmedi.

Üreme dönemini kapsayan yasak süresince sazan türlerinin avlanması, satışı, nakli ve bulundurulması yasaklandı.

Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi üzerinde bulunan Regülatör Köprü üzerinde ve kenarında çok sayıda vatandaş oltalarını suya attı.

"YASAĞIN BİZLERİ ETKİLİYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen Barış Altıntaş, yasağın kendilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.

Altıntaş, “Balık yasağının bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin dört bir yanında havalar kış kıyametken Adana’da hava çok güzel. Arkadaşlarla her hafta sonu balığın keyfini çıkarıyoruz.

Güzel havayla birlikte gelip burada vakit geçirmek çok eğlenceli oluyor. Yasak olmasına rağmen biz buraya ticaret yapmak için değil, keyif için geliyoruz.

Tuttuğumuz balıkları konu komşuya dağıtıp, burada stres atıyoruz.” dedi.

"UYARSINLAR TUTMAYALIM"

Eşiyle birlikte köprü üzerinde balık tutan Yakup Çoban, yasağın var olduğunu bilmediğini, yetkililerin ise bu yasağı yeterince iyi duyuramadığını dile getirdi.

Çoban, “Yasağın olduğundan haberim yok. Sazan avı yasağına ilişkin herhangi bir duyuru görmedik.

Yasak olmuş olsa yetkililer bugünden itibaren köprü üzerine gelerek burada bulunan vatandaşlara uyarılarda bulunur, işlem uygular.

Telefonu aktif kullanmama rağmen yasaktan haberim olmadı. Kurallar uygulanacaksa gelsinler, uyarsınlar; biz de burada balık tutmayalım.” ifadelerini kullandı.

"GALATA KÖPRÜSÜ’NDEKİ ORTAMA BENZETİYORUM"

Adana’daki Regülatör Köprü'de vatandaşların akın ederek balık tutmasını İstanbul’daki Galata Köprüsü’ndeki ortama benzettiğini aktaran Çoban, “Adana’da balık tutmak çok keyifli, insanlar buraya akın akın geliyor. Çok çeşitli balıklar tutuluyor.

Adana bu havalarda çok güzel, manzaramız çok güzel. Normalde balık tutmayı İstanbul’da daha çok yapıyorduk. Eşimle birlikte buraya geldik, ikimiz de balık tutmayı çok seviyoruz.” diye konuştu.