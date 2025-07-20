Bursa'da 524 yıllık gelenek devam etti: Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde yürekleri ısıtan görüntüler...

Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 722 yıllık Kozluören Mahallesi, 524 yıldır sürdürülen eşsiz bir gelenekle yine renkli görüntülere sahne oldu.

YÖNETİM 1 GÜNLÜĞÜNE KADINLARA BIRAKILDI

Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi.

Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti.

MUHTAR MÜHÜRÜNÜ, KAHVEHANECİ TEPSİSİNİ VERDİ

Mahalle muhtarı mühürünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti.

Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi.

ERKEKLER YAĞLI GÜREŞ İZLEMEYE GİTTİ

Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti.

KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü.

Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi.