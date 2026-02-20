Bursa'da önce siparişini teslim etti, sonra damdaki çocuğu kurtardı

Nilüfer ilçesinde bir kurye, sipariş getirdiği binanın girişindeki damda mahsur kalan çocuğu siparişini teslim ettikten sonra merdivenle kurtardı. O anlar, kuryenin kask kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arkadaşları ile oyun oynayan bir çocuk, bina girişindeki damda mahsur kaldı.
O sırada binaya sipariş getiren kuryeyi gören arkadaşları yardım istedi.
ÖNCE SİPARİŞİ ULAŞTIRDI, SONRA ÇOCUĞU KURTARDI
Kurye, önce siparişini teslim etti ardından çocuğu kaldığı yerden merdivenle kurtardı.
O anlar kuryenin kask kamerasıyla görüntülendi.
Çocuklar ise arkadaşlarını kurtaran kuryeye teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)