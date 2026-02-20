Abone ol: Google News

Bursa'da önce siparişini teslim etti, sonra damdaki çocuğu kurtardı

Nilüfer ilçesinde bir kurye, sipariş getirdiği binanın girişindeki damda mahsur kalan çocuğu siparişini teslim ettikten sonra merdivenle kurtardı. O anlar, kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arkadaşları ile oyun oynayan bir çocuk, bina girişindeki damda mahsur kaldı.

O sırada binaya sipariş getiren kuryeyi gören arkadaşları yardım istedi.

ÖNCE SİPARİŞİ ULAŞTIRDI, SONRA ÇOCUĞU KURTARDI

Kurye, önce siparişini teslim etti ardından çocuğu kaldığı yerden merdivenle kurtardı.

O anlar kuryenin kask kamerasıyla görüntülendi.

Çocuklar ise arkadaşlarını kurtaran kuryeye teşekkür etti.

