Samsun'da 300 derece sıcaklıkta oruçlu mesai

Ramazan ayında artan ekmek ve pide talebini karşılamak için fırıncılar, zorlu çalışma koşullarına rağmen üretimi aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde oruç süresinin yaklaşık 14 saati bulduğu bu dönemde, fırın ustaları yüksek sıcaklık altında hem çalışıyor hem de oruç tutuyor.

Kış mevsimine denk gelen Ramazan’da dahi fırın içi sıcaklıkları 270 ila 300 derece arasında değişirken, ustalar sabah saatlerinden iftar vaktine kadar tezgâh başından ayrılmıyor.

SABAH 09.00'DA BAŞLAYAN MESAİ

Samsun'da yaklaşık 40 yıldır fırıncılık yapan 60 yaşındaki Aslan Demircioğlu, Ramazan ayının her zaman yoğun geçtiğini belirtti:

Pideler 270-300 derece arasında pişiyor. Sabah saat 09.00 gibi üretime başlıyoruz, akşam iftara kadar devam ediyoruz. Elbette zor yanları var ama alışkınız.

"RAMAZAN'DA BİR KOLAYLIK GELİYOR"

48 yaşındaki fırıncı Erdin Uyar ise yüksek sıcaklığa rağmen Ramazan ayında manevi bir motivasyon hissettiklerini ifade etti:

Ramazan ayı gelince insana bir kolaylık geliyor. Sıcağa da alıştığımız için çok zorlanmıyoruz. Çoğu zaman iftar vakti yemeğimizi hemen yiyemiyoruz ama suyumuzu içebiliyoruz. İlk hamuru sabah 09.00’da fırına atıyoruz, iftara kadar pide üretimi devam ediyor.

"ZOR AMA ALIŞIĞIZ"

30 yıllık fırıncı Cemil Yılmaz da Ramazan aylarının yoğun geçtiğini belirterek, “Sıcakta ve oruçlu çalışmak biraz zorlu oluyor ama vücudumuz alıştığı için o sıkıntıyı fazla hissetmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan sıcak pideler, ustaların 300 dereceyi bulan fırın başındaki özverili çalışmasıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.